Face à une sécheresse qui "pourrait devenir la pire de tous les temps", la réponse de l'Union européenne sera-t-elle à la hauteur ?

C’est le premier pays à avoir tiré la sonnette d’alarme. Avec dès la mi-juin, ces images impressionnantes de la plaine du Pô. Le plus grand fleuve d’Italie est presque à sec. Il a peu neigé cet hiver, le niveau des lacs est au plus bas et la pluie se fait toujours atteindre. Conséquences : le fleuve dévoile aujourd’hui les épaves de navires de guerre coulés pendant la seconde guerre mondiale.

Mais le plus inquiétant, c’est l’impact de cette sécheresse sur l’agriculture car le Pô, c’est le principal réservoir d’eau douce du pays. Près d’un tiers de la production agricole italienne serait menacée. La moitié de l’élevage dans la plaine du Pô également. Le gouvernement a déclaré l’état d’urgence climatique dans cinq régions du nord du pays : Piémont, Lombardie, Vénétie, Emilie Romagne, Frioul-Vénétie-Julienne.

Plus de 200 communes ont décrété des rationnements d’eau. Interdiction d’arroser les jardins ou potagers, de laver sa voiture ou encore de remplir sa piscine. Pire, à Vérone ou à Pise, les habitants ne peuvent plus utiliser l’eau courante entre 21 heures et 6 heures ! Certaines centrales hydroélectriques ont même dû arrêter leurs turbines. C’est le cas de la centrale d’Isola Serafini, près de Plaisance. Du jamais vu en 60 ans de fonctionnement.