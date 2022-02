Face à une flambée de coronavirus à Hong Kong, tous les habitants vont devoir être testés

Carrie Lam a toutefois exclu de confiner Hong Kong, une mesure difficilement applicable dans une ville dont la densité de population est une des plus élevées au monde et où les logements sont souvent exigus et partagés.

Les autorités ont renforcé début février l'arsenal des règles de distanciation. Les rassemblements de plus de deux personnes sont interdits dans les lieux publics et les réunions privées sont limitées à deux foyers maximum. Depuis janvier, les bars et restaurants doivent fermer à 18h et les cinémas, musées, salles de sport et autres lieux publics sont fermés.

Report de la désignation du prochain dirigeant

Carrie Lam a par ailleurs annoncé que la désignation du prochain chef de l'exécutif de Hong Kong, initialement prévue fin mars, était reportée au 8 mai.

Ce report est "en ligne avec l'esprit qu'a exprimé le président Xi Jinping dans ses importantes instructions, à savoir que nous devons faire du contrôle de l'épidémie notre priorité absolue", a-t-elle déclaré.

Plus tôt cette semaine, le président chinois Xi Jinping avait exhorté Hong Kong à prendre "toutes les mesures nécessaires" pour enrayer la pandémie.