"Face à Toi-Même", l’association wallonne pour les personnes transgenres et non-binaires

Fondée en 2017, Face à Toi-Même proposait au départ des moments conviviaux de rencontre pour les personnes transgenres et leurs proches. Aujourd’hui, l’association s’est bien développée. Intégrée dans la Fédération Prisme – coupole regroupant toutes les associations wallonnes LGBTQIA +, l’ASBL poursuit une triple mission : écouter, sensibiliser et former.

Ecouter. L’association organise régulièrement des entretiens individuels, des groupes de parole et des permanences mensuelles dans les différentes maisons arc-en-ciel* de Wallonie. Les personnes transgenres, non-binaires et leur entourage s’y rendent pour obtenir des conseils et trouver une oreille attentive. A l’avenir, l’association aimerait d’ailleurs développer une application-ressource : chacun pourrait y trouver les contacts de médecins généralistes, des dentistes, des avocats ou encore des coiffeurs qui connaissent la transidentité et qui sont capables de bien prendre en charge les personnes transgenres et non binaires.

Former. Face à Toi-Même organise de nombreuses formations sur la transidentité pour des écoles. " Nous allons dans les classes pour expliquer ces notions aux élèves. Mais nous aidons aussi les directions et les enseignants si un ou une élève fait son coming out transgenre. Comment doivent-ils intervenir ? Quels sont leurs droits et leurs obligations ? ". Dans les entreprises, ces formations s’adressent à la fois aux personnes concernées – comment bien s’intégrer dans un milieu professionnel –, mais aussi aux autres acteurs – comment bien inclure et accueillir les personnes transgenres et non binaires. " Dernièrement, nous avons formé le personnel de la SNCB sur la transidentité et le langage inclusif. De cette manière, les contrôleurs pourront par exemple s’adresser aux personnes trans de la bonne manière sans les mégenrer*. Au sein de la SCNB, le climat est aussi plus serein pour les travailleurs et travailleuses trans et non binaires. Avec une autre association néerlandophone, nous allons bientôt former une partie du Service Public Fédéral de la Justice (SPF Justice). "

Sensibiliser. Les membres de Face à Toi-Même se rendent à des multiples évènements LGBTQIA + comme la Pride à Bruxelles en mai ou les Fêtes de l’Amour à Charleroi en août. Ils y abordent les thématiques trans et contribuent à offrir plus de visibilité à cette minorité toujours victime de discriminations dans notre société. Cette visibilité passe aussi par des expositions et des capsules vidéo sur les réseaux sociaux. "Ces capsules ont été pensées dans l’esprit de notre association qui est de mobiliser tous les membres de la communauté LGBTQIA +. Ici en l’occurrence des professionnels de l’image. "