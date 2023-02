"Face à Poutine" : coulisses du pouvoir et stratégies géopolitiques

"Le problème bien connu avec Poutine, c’est qu’il pleure la perte de l’Union soviétique, et il essaye de récupérer des territoires où il peut" déclare gravement David Cameron à la caméra. L’ancien Premier ministre britannique est l’un des nombreux personnages politiques interviewé dans le documentaire "Face à Poutine".

Présidents, diplomates, députés et Premiers ministres français, lituaniens, ukrainiens ou encore européens défilent pour expliquer l’escalade de tensions entre la Russie et l’occident depuis 2014. Ces acteurs majeurs livrent coulisses des réunions et négociations internationales (Jeux Olympiques, G7, sommets de l’ONU…) et les rencontres secrètes entre chefs d’État.

En trois épisodes d’une heure, le réalisateur Norma Percy, revient sur les débats, discussions et décisions qui ont pavé la crise politique européenne et la guerre en Ukraine.

"Face à Poutine" de Norma Percy à retrouver vendredi 24 février à 21h05 sur Tipik et en replay sur Auvio.