Face à Liverpool, l’Union s’offre une affiche de gala en Europa League : "Tout le monde rêve de ce genre de match"

L’Union Saint-Gilloise connaît ses adversaires en phase de poule de l’Europa League. Placés dans le groupe E, les Saint-Gillois ont hérité du LASK Linz (troisième du dernier championnat d’Autriche), de Toulouse (vainqueur de la Coupe de France) mais surtout d’une des équipes les plus mythiques d’Europe : Liverpool, sextuple vainqueur de la Ligue des Champions. D’ailleurs quand les Unionistes ont appris qu’ils étaient versés dans le groupe des Reds, ils ont explosé de joie dans l’avion qui les ramenait de Suisse.

"Quand on a vu les équipes qui composaient le pot 1, il y avait un nom qui sautait aux yeux et c’était celui de Liverpool. La réaction des joueurs au moment de l’annonce veut tout dire. Ils rêvent tous de ce genre de matchs et peu ont la chance de jouer dans ce stade" se réjouit Philippe Bormans, le CEO de l’Union, au micro de Manuel Jous.

Cette double confrontation avec Liverpool s’annonce spéciale à plus d’un titre. Avec Christian Burgess et Matthew Sorinola, l’Union possède dans son noyau deux joueurs de nationalité anglaise. Mais ce sera aussi un duel entre les frères Mac Allister. L’aîné Kevin a rejoint le Parc Duden cet été alors que le cadet et champion du monde Alexis a posé ses valises à Anfield. "Ce sont deux matchs de rêves pour ces joueurs. Je ne peux pas m’imaginer ce qu’ils ressentent car ils se sont battus tout au long de leur carrière pour obtenir ce genre de rencontre. Ils le méritent vraiment" poursuit le CEO de l’Union.

Si Liverpool fait figure de grandissime favori du groupe, derrière cela semble beaucoup plus ouvert. Entre Toulouse, le LASK et l’Union il n’y a pas une grosse différence de valeur. "Après qui avait pensé il y a un an que nous étions capables de terminer premier de notre groupe. C’est vrai que Liverpool sort du lot mais avec les autres équipes, cela offre un groupe équilibré. Cela se jouera sur de petits détails mais on va essayer de faire notre maximum dans ce groupe." De quoi viser la deuxième place du groupe ? "On peut toujours rêver. Il faudra surtout bien prester sur le terrain et tout sera possible. On va saisir notre chance comme on l’a toujours fait. On sait que nous aurons des matchs difficiles mais je pense que l’on a une chance" conclut Phillipe Bormans.