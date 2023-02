Face à Liverpool, Carlo Ancelotti et le Real Madrid espèrent raviver le souvenir "encore très frais" de la dernière finale

Le choc des huitièmes de finale de la Champions League sera la revanche de la dernière finale entre Liverpool et le Real Madrid ce mardi à Anfield, un match durant lequel Carlo Ancelotti espère réitérer l'exploit de mai 2022 contre un Liverpool qui "n'a pas changé".

"On a tous très hâte de commencer cette campagne de Champions League, parce qu'on a encore des souvenirs très frais de la saison passée", a glissé le technicien italien dans son style pince-sans-rire caractéristique en conférence de presse d'avant-match, lundi soir.

"Ça avait été un match accroché, Liverpool avait peut-être eu un peu plus la possession, mais on avait été très bons derrière, et quand tu es bon derrière contre Liverpool, tu peux espérer obtenir quelque chose. Mais là, c'est totalement différent, parce qu'il y aura deux matches, donc il faudra être bon pendant 180 minutes", a souligné Ancelotti.

"C'est un match très important qui nous attend, très dur, dans un stade historique, avec des supporters incroyables, qui poussent beaucoup... On devra faire un grand match pour rentrer avec un résultat favorable à Madrid. On l'a déjà fait contre eux, on espère le refaire ce mardi", a abondé Luka Modric, en référence à la finale de l'an passé, remportée 1-0 au stade de France contre les Reds.

Depuis, selon l'entraîneur italien du Real, "Liverpool n'a pas changé (...) On s'attend à un match très intense, avec beaucoup de pression, un match où on n'aura pas le temps de respirer... On le sait très bien, et on s'y est préparés", a assuré Ancelotti.

Lui et son encadrement devront décider qui titulariser à la place de Toni Kroos et Aurélien Tchouaméni, titulaires habituels au milieu de terrain mais victimes d'une grippe.

"J'y réfléchis encore. C'est le doute que j'ai : mettre en place une équipe pour avoir plus de contrôle derrière, ou une équipe plus offensive. Mais je suis content de voir que je ne suis pas le seul à avoir ce doute", a répondu Ancelotti au journaliste qui lui a posé la question.

Quant aux chances du Real de faire le doublé, "je crois que l'on a plus de chances de l'emporter cette saison que l'année dernière, mais je crois que les autres équipes se méfient aussi un peu plus de nous que l'année dernière", a opiné Ancelotti.