Face à la vague de froid, le bar à soupes de la Croix Rouge de Couvin ouvre un mois plus tôt que prévu

Face à cette vague de froid, la Croix-Rouge se dit très inquiète. Au cours des trois dernières années, le nombre de personnes sans-abri a augmenté de 27%, rien qu’à Bruxelles. Dans les autres villes, la situation n’est guère plus rassurante. On recense 874 adultes et 272 enfants sans domicile à Namur. Le froid intense augmente les besoins des personnes les plus précaires et la situation est alarmante. Les stocks de couverture et de sacs de couchage sont quasiment épuisés. Un appel à la générosité est lancé auprès de la population belge. Le public qui veut se montrer solidaire peut faire un don au BE72 00000000-1616 ou directement en ligne sur www.croix-rouge.be