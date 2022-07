Face à la vague de chaleur, des cinémas anglais font une offre insolite aux roux

Rupert Grint, Ed Sheeran, le Prince Harry, ils ont au moins deux choses en commun : leur nationalité ainsi que leur chevelure rousse. En cette période de fortes chaleurs, ils ont pu partager, cette semaine, un troisième point commun : ils peuvent aller au cinéma gratuitement au Royaume-Uni. C’est la chaîne de cinémas Showcase qui a lancé l’action, celle d’offrir la fraîcheur de leurs salles obscures aux personnes rousses.

D’une part, c’est prouvé par des études scientifiques, les roux sont plus sensibles au soleil et à la chaleur. D’autre part, l’Angleterre fait face en cette moitié du mois de juillet aux températures les plus élevées enregistrées dans le pays, le mercure avoisine les 40 degrés ces lundi et mardi 18 et 18 juillet, du jamais vu dans l’histoire météorologique du pays.

Il n’en fallait pas plus pour que la chaîne de cinémas profite de l’occasion pour s’offrir un beau coup de communication. C’est chose faite en ayant offert ces lundi et mardi leurs accès aux grands écrans aux personnes rousses, ainsi sous la climatisation protégés des rayons de soleil et de la température ambiante. A noter que l’offre est limitée à un seul film par jour quand même.