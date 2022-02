Face à la sécheresse, le Maroc débloque une aide d'urgence d'un milliard d'euros

Le Maroc va lancer un programme d'aide au secteur agricole de près d'un milliard d'euros pour faire face à la sécheresse exceptionnelle qui frappe de plein fouet le royaume, a annoncé mercredi soir le cabinet royal.

Ce plan d'urgence "vise à atténuer les effets du retard des précipitations, à alléger l'impact sur l'activité agricole et à fournir l'aide aux agriculteurs et aux éleveurs concernés", souligne le Palais dans un communiqué.

L'annonce en a été faite après que le roi Mohammed VI a reçu le chef du gouvernement Aziz Akhannouch et le ministre de l'Agriculture Mohamed Sadiki en sa résidence de Bouznika, près de Rabat.

10 milliards de dirhams

Une enveloppe de 10 milliards de dirhams (940 millions d'euros) sera débloquée pour financer ce programme.

L'objectif : protéger le capital animal et végétal et gérer la pénurie d'eau, ainsi que financer des opérations d'approvisionnement du marché en blé et en fourrages et alléger les agriculteurs de leurs charges financières.

Le plan d'urgence prévoit en outre le financement "d'investissements innovants dans le domaine de l'irrigation".