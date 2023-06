Un arrosage peut être bien moins efficace que nous le pensons. Si nous arrosons un parterre avec un arrosoir muni d’une pomme, l’arrosage est particulièrement inefficace. La fine pluie mouille la poussière et une fine couche de terre superficielle. Il suffit de gratter le sol avec le doigt pour découvrir de la terre sèche. Le mieux est d’utiliser l’arrosoir avec le goulot libre et de laisser couler doucement l’eau qui pénétrera en profondeur au pied de la plante. On arrose abondamment en une fois plutôt que d’apporter une petite quantité chaque soir. Est ainsi constituée une masse d’eau importante auprès des racines. Si on utilise le tuyau d’arrosage, il faut enlever l’embout et arroser sans pression, avec un débit tout en douceur, pour ne pas creuser le sol et mettre à nu les racines des plantes.

Le paillage permet bien sûr d’éviter une évaporation de l’eau d’arrosage.