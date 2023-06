Face à la puissance économique de la Chine, l’Europe prépare un plan pour protéger son économie

Ne pas froisser Pékin est donc une préoccupation majeure de l’exécutif européen. Ce n’est la seule. Il ne doit pas non plus braquer les Etats-membres sans qui il ne pourra pas concrétiser sa stratégie globale de défense économique.

Il doit en particulier rassurer les défenseurs les plus convaincus du libre-échange ce que n’a pas manqué de faire sa présidente, Ursula von der Leyen. "L’intégration mondiale et l’ouverture des économies ont été bénéfiques pour nos entreprises, notre compétitivité et notre économie européenne. Cela ne changera pas à l’avenir."

On saura rapidement si son message est bien passé. La stratégie européenne de défense économique sera débattue une première fois par les chefs d’Etat et de gouvernement européens lors du sommet prévu à Bruxelles les 29 et 30 juin prochains.