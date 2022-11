Face à la polémique, la vente aux enchères de crânes humains de l'époque coloniale est annulée

"Nous présentons nos profonds regrets"

L'hôtel de ventes Vanderkindere ajoute : "Nous ne cautionnons aucunement les souffrances et les humiliations subies par les peuples victimes de ces actes coloniaux. Nous présentons à nouveau nos profonds regrets envers toute personne ayant été meurtrie et blessée par la mise en vente de ce lot".

Les trois crânes seront rendus à la République Démocratique du Congo

Le commissaire priseur, Serge Hutry, ajoute que non seulement le lot a été retiré, mais que l'hôtel de ventes l'a racheté en vue de le restituer à la République Démocratique du Congo. "On était dans la légalité, mais il y a le côté humain qui joue" explique Serge Hutry. "C'est une manière de s'excuser" ajoute-t-il.

De son côté, la Chambre des Antiquaires a réagi, son président Patrick Mestdagh pointant une vente "pour le moins maladroite dans le contexte sociétal actuel". Pour le juriste de la Chambre des Antiquaires, l'hôtel de ventes ne se trouvait néanmoins pas dans l'illégalité. "Tout l'art médiéval européen est fait de reliques, et ce n'est pas illégal. Il faut néanmoins que les restes humains s'inscrivent dans le cadre de biens culturels, ce qui est discutable ici" explique Yves-Bernard Debie, avocat de la Chambre des antiquaires.

Du côté du cabinet de Thomas Dermine (PS), secrétaire d'Etat chargé de la Politique Scientifique, on rappelle qu'étant donné que les crânes appartenaient à des propriétaires privés et non à une institution publique, aucune intervention de l'Etat n'était possible.