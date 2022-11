Face à la montée des eaux, un archipel polynésien va utiliser le metaverse pour sensibiliser à sa cause.

Son double virtuel a déjà été numérisé pour les besoins de l'annonce de ce projet réalisée lors de la COP27 d'après Simon Kofe, le ministre des Affaires étrangères, qui a orchestré la présentation.

Ce metaverse est une réaction à la COP 26, incapable de faire bouger les lignes pour limiter le réchauffement climatique.

Selon lui, les Tuvalu ne seront pas les seuls à devoir se transporter dans le metaverse si rien n'est fait pour les sauver de la montée des eaux.

S'il s'agit ici d'un projet consistant à numériser les paysages et les recoins d'une destination, le metavers a déjà été envisagé par d'autres pays comme un moyen de simplifier les démarches administratives et consulaires. C'est le cas de Séoul et de la Barbade, qui devraient débarquer dans ce monde virtuel l'année prochaine.