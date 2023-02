Face à la montée des eaux aux littoraux, quelles conséquences urbanistiques et solutions d’avenir ?

Il y a environ 20.000 ans, le niveau de la mer se situait 120 mètres plus bas qu’aujourd’hui. Cet écart a diminué car des glaciers ont fondu aux pôles suite à la précession des équinoxes : l’axe de la terre change tous les 25.760 ans d’après Milutin Milankovic, entraînant de fortes variations climatiques. Il s’agissait d’une périodicité naturelle, liée aux cycles astronomiques. Le niveau de l’eau s’est néanmoins encore élevé davantage à cause de l’action humaine depuis la Révolution industrielle au XIXe siècle. L’utilisation de combustibles fossiles rejette du CO2 dans l’atmosphère. Son abondance crée un trou dans la couche d’ozone, empêchant la Terre de réfléchir le rayonnement solaire comme autrefois.

Par conséquent, la mer, "en étant plus chaude, elle se dilate et en plus elle devient plus acide. C’est ce qui fait que depuis ces dernières années, cela s’est nettement accéléré. Actuellement, c’est de l’ordre de 4 millimètres par an, soit dix fois plus qu’auparavant" explique Jean-Marc Beynet.

D’après les dernières prospectives du GIEC : le niveau des mers a monté de 20 centimètres depuis les 50 dernières années, et augmentera de 30 centimètres d’ici 2050, même en arrêtant aujourd’hui toute émission de gaz à effet de serre. L’enjeu se reporte à 2100. Selon les émissions futures, et donc le réchauffement global de la planète, la mer pourrait monter entre 0,32 dans le scénario le plus encourageant, à 1 mètre selon le pire scénario. Mais une autre incertitude plane autour de la fonte des glaciers : une élévation du niveau moyen de la mer, de 2 mètres d’ici 2100 ou de 5 mètres d’ici 2150 ou 2200 n’est pas à exclure.