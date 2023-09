Face à la méfiance des contraceptions hormonales, de nombreux couples choisissent des alternatives

Le préservatif est le seul moyen de contraception qui protège des IST, mais souvent associé aux "coups d’un soir" et aux relations peu sérieuses, nombreux sont les partenaires qui rechignent à l’employer. Les reproches qu’on lui fait sont nombreux : trop étroit, retire les sensations ou encore casse le moment, l’excitation, le frisson.

Pour les personnes en couple monogame, la capote constitue rarement le choix privilégié pour se protéger d’une éventuelle grossesse. À nouveau, le schéma est souvent le même : le préservatif du début de relation est troqué pour une contraception hormonale durable, une fois les dépistages effectués. Selon les chiffres enseignés dans les facultés de Médecine, plus de la moitié des couples abandonnent le préservatif au cours de la première année d’utilisation. Pour Louise-Marie Drousie de l’asbl O-YES, l’utilisation du préservatif comme unique moyen de contraception reste très rare pour les couples stables et s’accompagne souvent d’une autre méthode. La crainte principale étant notamment le risque de déchirure du préservatif externe. En effet, si son taux d’échec est de 2%, pour une utilisation correcte et régulière, elle descend à 15%, pour une utilisation moins "soigneuse".

Alice a pourtant fait le choix d’y revenir après son arrêt de la pilule : "Je n’ai jamais testé d’autres moyens de contraception, mais le stérilet me terrorise. Je n’ai pas envie d’infliger cette souffrance à mon corps, et dans tous les cas, j’avais envie de tester avec le préservatif, de voir si ça fonctionnait, avant d’envisager autre chose." Victime de sa réputation de couper le moment, Alice raconte comment cette option a finalement eu peu d’impact sur l’érotisme de ses rapports : "La capote est très liée au cliché de la relation sexuelle avec quelqu’un que tu ne connais pas et dans ce cadre-là oui ça peut parfois casser le moment, mais quand c’est avec quelqu’un que tu connais super bien ce n’est pas du tout gênant, ça peut même être fun. Au bout de 2 ans d’utilisation on a vraiment nos habitudes et ça me semble très naturel."

Selon elle, cette technique tend à se répandre : "Je ne suis pas une pionnière, c’est justement parce que j’ai entendu pas mal d’amies et de connaissances qui avaient commencé à utiliser la capote dans leur couple et que ça se passait bien que je m’y suis mise. Personnellement, je n’ai plus le stress d’être enceinte mais je n’ai jamais eu le cas de la capote qui craque par exemple. Dans mes amies, je sais que certaines ont dû faire marche arrière, parce que le préservatif ne leur suffisait pas pour se sentir en sécurité."

Un problème que Louise-Marie Drousie précise moins courant pour les préservatifs internes : "L’avantage du préservatif interne, donc inséré dans le vagin ou l’anus, c’est déjà qu’il peut être posé à l’avance. Ensuite, il n’y a pas de sensation d’avoir le pénis serré, les lubrifiants utilisés peuvent être variés quand pour le préservatif externe il faut en choisir un à base d’eau pour ne pas détériorer le latex. Fait de polyuréthane, il craque moins facilement et ça peut rassurer des couples. Seulement ils sont moins connus et donc moins accessibles, vendus en pharmacie, ils coûtent plus cher, ce qui limite leur utilisation."

Pour Zoé, l’usage pérenne du préservatif n’était pas envisageable : "On trouvait que c’était moins agréable avec la capote, donc au bout de quelques mois on a fait nos tests de dépistages, une fois qu’on a été sûr de notre relation, on a arrêté." Ils choisissent alors d’opter pour "le retrait", le pénis se retire du vagin avant éjaculation, une méthode loin d’être infaillible et dont le taux d’échec est estimé entre 30 et 40%. Au courant des risques, Zoé précise que son désir de ne plus prendre de contraception hormonale a également permis d’engranger une nouvelle conception de sa sexualité, qui décentralise la pénétration des rapports, qu’ils proscrivent durant sa période d’ovulation : "La pénétration ne signe pas la fin du rapport, et elle n’est pas centrale, parfois il y a, parfois il n’y a pas, et quand il y a ce n’est pas la majeure partie du rapport."