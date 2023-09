Face à la justice, l’ancien patron du foot espagnol Luis Rubiales nie toute agression sexuelle

L’ancien président de la Fédération espagnole de football (RFEF) Luis Rubiales a nié les accusations d’agression sexuelle devant la justice espagnole où il a comparu pour la première fois vendredi à Madrid.

Il est poursuivi pour avoir embrassé sur les lèvres, contre sa volonté, la milieu de terrain de l’équipe d’Espagne Jenni Hermoso lors de la remise du trophée à l’issue de la finale de la Coupe du monde féminine. L’Espagne avait battu l’Angleterre 1-0 le 20 août à Sydney. La joueuse a déclaré à plusieurs reprises qu’elle n’avait pas consenti à ce baiser. Hermoso a déposé une plainte au pénal. Le parquet a alors déposé une plainte pour agression sexuelle et coercition auprès du tribunal. Le tribunal doit maintenant décider si un procès aura lieu. Rubiales insiste sur le fait que le baiser était consensuel. Vendredi, le ministère public a demandé une ordonnance restrictive à l’encontre de Rubiales, ce qui l’empêcherait de s’approcher à moins de 500 mètres de Hermoso, et a demandé que Luis Rubiales soit soumis à un contrôle judiciaire tous les 15 jours pour s’assurer qu’il ne quitte pas le pays. Malgré le scandale qui n’a cessé de grandir, Rubiales a refusé de démissionner dans un premier temps mais a finalement été contraint à quitter son poste lundi sous la pression, notamment des 23 joueuses championnes du monde qui ont décidé de ne plus jouer tant qu’il resterait en place. La FIFA a suspendu Luis Rubiales pour une durée de 90 jours à la suite de cette affaire.