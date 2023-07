Face à la juge Gruwez : 27 personnalités se confient sans réserve dans un nouveau podcast

Le rituel de l’entrée sera respecté, suivi de la saisie des objets et d’un interrogatoire musclé. Tout au long de cette heure palpitante, les invités passeront sur le gril et devront répondre sans détour à toutes les questions de la juge et de son greffier.

Et à la fin de chaque session, une surprise attendra les personnalités. Chacune d’entre elles recevra son jugement, révélant ainsi des aspects inattendus de leur personnalité. Des histoires incroyables et jamais révélées émergeront, suscitant des émotions fortes chez nos invités et chez les auditeurs.

A écouter sans modération à partir du 24 juillet sur VivaCité et dès à présent sur Auvio.