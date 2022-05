Face à la flambée des prix , la future clinique Saint-Pierre de Wavre revoit sa copie

La nouvelle mouture , poursuit jean Massa, sera un peu moins poétique que la précédente. Oubliés les débordements de superficie sur les côtés ou les surfaces sur pilotis . La nouvelle structure sera plus simple et similaire à celle d'un arbre : un socle médico-technique au-dessus duquel viendront se superposer l'accueil ainsi que les différentes unités d'hospitalisation. Les architectes n'excluent pas non plus de recourir à des surfaces préfabriquées et les locaux devront être mutualisés au maximum. Le plan médical lui ne change pas. En définitive, la future clinique sera amputée de 10000m2 sur les 80.000m2 prévus au départ.

Ces modifications n'auront pas d'incidence sur les certifications du nouveau bâtiment que ce soit en termes de performance environnementale ou de bien-être des utilisateurs.

La nouvelle mouture retravaillée par le bureau d'architectes sera présentée au conseil d'administration de la clinique d'ici 15 jours. Rappelons que si la clinique Saint-Pierre a obtenu d’importants subsides elle devra quand même financer quelques 200 millions sur fonds propres.