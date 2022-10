Face à la crise énergétique, l'Union européenne est bien trop lente pour s'occuper des factures de ses citoyens et entreprises

Le sommet européen des 20 et 21 octobre avait un objectif : faire baisser les prix de l’énergie. Une petite musique qu’on entend déjà depuis plusieurs mois mais sans effet concret sur nos factures de gaz ou d’électricité.

C’est presque devenu un vieux tube. On l'entend depuis un an déjà : un an que les chefs d’Etat et de gouvernements européens s’alarment de la hausse des prix de l’énergie. Un an qu’ils demandent à la Commission européenne de trouver de toute urgence des options pour réduire le prix du gaz. C'était l'époque de la reprise économique post-covid. Tout le monde voulait du gaz en même temps, et donc son prix s’est mis à s’envoler.

Ensuite, bien sûr, il y a eu l’invasion russe en Ukraine et Moscou a tout fait pour faire exploser les prix et se remplir les poches.