Face à la crise énergétique, Ecolo veut un bouclier social financé par la taxation des surprofits

Ecolo a réclamé dimanche qu'un "bouclier social" soit mis en place pour protéger les citoyens les plus vulnérables mais aussi ceux qui risquent de tomber dans la pauvreté à cause de l'explosion des prix de l'énergie.

Ce bouclier passerait par l'élargissement et la pérennisation du tarif social de l'énergie. Aujourd'hui, deux millions de Belges profitent de la mesure. Pourtant, aux yeux des écologistes, elle est encore insuffisante. "Aujourd'hui, quasi tout le monde est touché. Nous voulons élargir le tarif aux personnes qui risquent de tomber dans la pauvreté", a expliqué le co-président, Jean-Marc Nollet, devant des militants et cadres d'Ecolo réunis à Massembre pour les Rencontres écologiques d'été.

L'élargissement du tarif social serait financé par la taxation des surprofits des entreprises énergétiques. Le gouvernement fédéral travaille actuellement à l'élaboration d'une mesure dont les modalités ne font pas encore l'unanimité.

"Nous voulons aller chercher ces surprofits pour les redistribuer. Il n'est pas acceptable que des entreprises se fassent de l'argent sur le dos de la guerre et des gens qui ont des difficultés. Certaines d'entre elles ont réalisé 300% de marges bénéficiaires. Plus personne n'est en droit de dire qu'il n'y a pas de quoi financer l'élargissement du tarif social", a souligné M. Nollet.

Un effort européen

L'effort ne doit pas seulement reposer sur l'échelon national. Ecolo attend aussi des avancées au niveau européen, "à la source", pour éviter que les surprofits ne se forment. "Comment justifier que les producteurs nucléaires vendent à 400 euros le MW/h alors qu'il leur coûte environ 40 euros ?", a demandé M. Nollet.

Les Verts préconisent des achats groupés en matière énergétique, un découplage des prix du gaz et de l'électricité et une forme de régulation par une taxation automatique des surprofits.

Pour les Verts, l'accélération de la transition énergétique est plus que jamais au centre du débat politique, et se trouve au coeur de la question de la justice sociale. "Notre raison d'être, c'est d'accélérer la transition énergétique en inscrivant la justice sociale au coeur de notre action. Il faudra que les épaules les plus larges portent la plus grande part des efforts", a dit la co-présidente Rajae Maouane.

Le MR pointé du doigt

Outre la question énergétique, la dimension sociale était également présente dans les autres thèmes abordés par les dirigeants d'Ecolo à l'occasion de leur rentrée politique. Les Verts jugent "intéressante" la proposition de réforme fiscale du ministre des Finances, Vincent Van Peteghem. Ils ont plaidé pour un crédit d'impôt qui bénéficierait aux bas et moyens revenus de l'ordre de 50 à 150 euros nets par mois.

Ils entendent également que la question de la répartition de l'enveloppe bien-être figure dans le cadre des discussions budgétaires et ont soutenu la revendication des syndicats de pouvoir obtenir une marge de négociation salariale qui aille au-delà du carcan actuel. "Il y a des entreprises qui réalisent des bénéfices qui ne doivent pas être redistribués aux seuls actionnaires mais aussi aller aux travailleurs", a fait remarquer M. Nollet.

Dans la majorité, Ecolo pointe du doigt un parti qui, à l'entendre, bloque le changement : le MR. "Il paraît que Georges-Louis Bouchez est fatigué de nos propositions. Je lui conseille de bien se reposer et de s'hydrater car on ne va pas s'arrêter", a lancé Mme Maouane. "Le MR est et reste le frein à toute une série de réformes. Ce n'est plus un parti réformateur mais un parti conservateur, le parti des milliardaires et des pollueurs bloqués dans le 20e siècle", a renchéri M. Nollet.