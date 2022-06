"Face à l'obésité, il y a un vrai problème de prévention" (Hélia Hakimi, "La vérité sur l'obésité")

L'obésité est-elle nécessairement synonyme de mauvaise santé ?

Non, pas forcément. Du moins pas au début. L'obésité, c'est une maladie du tissu adipeux. Les cellules adipeuses, qui contiennent les graisses, sont malades. Plus on prend du poids, plus elles stockent du gras et deviennent hypertrophiques, donc très grosses.

Au-delà d'une certaine taille, le diamètre d'un cheveu, on estime que la cellule est devenue hypertrophique et qu'elle ne peut plus grossir davantage. Elle donne un signal hormonal à d'autres cellules pour stocker la graisse issue de l'alimentation. De nouvelles cellules se créent. Ce phénomène peut se produire jusqu'à l'infini.

La cellule est entourée de cellules inflammatoires, elles-mêmes entourées de fibrose. A cause de la fibrose, la cellule devient inerte, elle n'arrive plus à libérer les lipides. C'est ce qui empêche de maigrir malgré un régime ou une activité physique.

Les personnes dont les cellules adipeuses sont inertes ne peuvent pas maigrir. Le seul objectif pour ces personnes-là est de maintenir le poids. Mais c'est rare qu'un médecin le dise à leur patient. Certains encore vont donner beaucoup d'espoir, à tort.

Quels sont les effets des régimes alimentaires restrictifs ?

Tous les régimes qui restreignent de façon trop importante les calories et qui mettent de côté certains nutriments sont délétères pour la santé. Pour être en bonne santé, on a besoin d'un régime alimentaire équilibré. À chaque repas, il faut avoir des protéines, ainsi que des légumes, des féculents et toujours un peu de lipides. L'organisme a besoin de tout type de nutriments et même des graisses, même chez les personnes obèses.

En plus, même après avoir perdu dix, quinze ou vingt kilos, en général, on revient à l'alimentation d'avant régime. On réintroduit tous les aliments interdits, comme les sucreries, les chocolats, le gras... Ça s'appelle le phénomène yo-yo. Au fur et à mesure du temps, c'est 'régime, craquage, régime, craquage'. Cela entraine une reprise de poids, parfois supérieure aux kilos perdus. C'est contreproductif.