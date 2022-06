Face à l’inflation, quelles dépenses sont coupées en premier par les ménages ?

En mai, l'inflation s'est encore accélérée et "contrairement aux années 1970 et 1980, beaucoup de consommateurs ne sont pas habitués à ce phénomène", relève Jérémy Ducros, économiste pour l'association d'intérêt général La finance pour tous.

Autre spécificité selon lui : "On ne sait pas combien de temps ça va durer" et "il y a une grande hétérogénéité par exemple entre les prix de l'énergie qui explosent et ceux de l'alimentation qui augmentent mais moins rapidement".

Pour les classes moyennes, dont la part du budget dédiée aux dépenses contraintes (alimentation, loyer, énergie, trajets quotidiens...) est moins élevée que pour les plus précaires, les premiers arbitrages se font sur des pôles non essentiels.

"Il y a une diminution plus forte de l'hygiène/beauté type coiffeur et esthéticienne. Et on finit le tube de dentifrice", observe Sandra Hoibian, directrice générale du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (Credoc).