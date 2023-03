Face à l’inflation, les Britanniques achètent moins de livres à leurs enfants

De nombreux parents s’inquiètent des répercussions que pourrait avoir une baisse des dépenses en livres sur le niveau scolaire — déjà fragile — des tout-petits. En effet, 16% d’entre eux disent que leurs enfants rencontrent plus de difficultés d’apprentissage qu’il y a un an. Ils les encouragent donc à emprunter davantage de livres à la bibliothèque ou à l’école pour combler leurs lacunes. Une intention louable, mais qui ne tient pas compte du fait que les écoles britanniques ne sont pas tenues par la loi d’avoir une bibliothèque dans leurs locaux. Dans les faits, 750.000 écoliers sont scolarisés dans un établissement où ils n’ont pas d’espace dédié pour lire en toute tranquillité.

L’enquête du National Literacy Trust et de Chase se penche aussi sur les habitudes de lecture des familles britanniques. Un parent sur dix déclare être trop angoissé par la conjoncture actuelle pour faire la lecture à ses enfants, tandis que 41% confient que leurs bambins ne disposent pas d’un endroit calme pour lire à la maison.

Il est donc primordial que les enseignants et les bibliothécaires prennent le relai pour s’assurer que les enfants et les adolescents du Royaume-Uni développent le goût de la lecture, selon Deborah Keay, directrice générale du marketing chez Chase. "Nous savons que les finances des ménages sont sous pression et que cela a un impact profond sur les décisions et les compromis que doivent prendre chaque jour les parents et les personnes avec des enfants à charge. Aujourd’hui, plus que jamais, les bibliothèques scolaires jouent un rôle essentiel en permettant aux enfants d’accéder à un large éventail d’ouvrages pour les aider dans leur apprentissage", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

En 2021, Chase et le National Literacy Trust ont lancé Chase Rewarding Futures pour permettre aux écoliers britanniques les plus défavorisés de profiter d’espaces calmes où s’adonner à la lecture. À ce jour, 62.000 élèves ont pu bénéficier de ce programme.

*Sondage réalisé par l’association National Literacy Trust et la banque digitale Chase, en partenariat avec l’institut YouGov auprès de plus de 3000 Britanniques ayant des enfants à leur charge.