Face à l’inflation, Français et Britanniques se privent de certains produits d’hygiène et de beauté.

Dans le détail, cette enquête nous apprend que faute de budget, 11% des Français se sont vus contraints de renoncer "souvent" au savon, 12% à du dentifrice ou à une brosse à dents, 13% à du shampoing et jusqu’à 14% à du déodorant.

Les plus jeunes et les plus modestes sont les plus touchés par cette précarité hygiénique.

Concernant les moins de 35 ans, ils sont 19% à renoncer à du dentifrice ou à une brosse à dents, voire à des serviettes, tampons, et autres produits d’hygiène féminine et 18% à du savon. Quant aux sondés ayant des revenus inférieurs à 15.000 euros par an, ils sont jusqu’à 27% à se priver de shampoing, 24% de déodorant et 20% de savon.

Alors que le ministre français de l’Economie Bruno Le Maire vient d’annoncer qu’il ne fallait "pas attendre d’amélioration sur le front de l’inflation avant début 2023", cette situation pourrait encore s’aggraver, faisant craindre une hausse de la précarité hygiénique en France et dans tous les pays concernés, avec de lourdes conséquences sur le plan sanitaire à la clé.

*Cette étude a été réalisée en ligne par YouGov, auprès de 2145 adultes, dont 1137 femmes, âgés de 18 ans et plus, entre le 13 et le 14 juillet 2022.

**Ces données sont issues du relevé du prix moyen pour chacune des catégories mentionnées, entre janvier et avril 2022 sur la plateforme Idealo.fr.

***L’étude a été réalisée en ligne par Ipsos pour L’Observatoire des Nouvelles Consommations E.Leclerc, entre les 24 et 25 mars 2022, auprès d’un échantillon de 1059 personnes représentatif de la population française âgée de 16 à 75 ans.