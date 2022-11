Face à l'explosion démographique, de plus en plus de gens renoncent aux enfants pour sauver le climat.

Alors que le cap des 8 milliards d'êtres humains va bientôt être franchi, "nous sommes déjà trop nombreux par rapport à ce que la planète peut encaisser", estime Alice Rallier, 44 ans, membre de l'association Démographie Responsable. Chez nous, c'est 13% des jeunes Belges qui ne veulent pas d'enfant, un pourcentage largement supérieur à la moyenne européenne.

Démographie Responsable est une petite association française "écologique et décroissante" qui milite pour "la stabilisation puis la lente diminution de la population humaine".

"Je ne veux pas ressentir la culpabilité d'avoir mis au monde un enfant dans cette galère", affirme Mme Rallier.

Elle a été en couple avec deux hommes "qui ne voulaient pas d'enfant non plus" et qui a choisi de subir une stérilisation chirurgicale définitive.

"Tout enfant qui naît aujourd'hui fait partie du problème" en raison de la pression exercée par la croissance démographique sur les ressources naturelles selon cette militante, qui se dit consciente de se heurter à un "tabou" et au "mythe populationniste qui dit que, plus on est nombreux, mieux c'est".