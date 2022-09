Face à l’augmentation de la précarité, la Banque Alimentaire de Charleroi appelle aux dons

La Banque Alimentaire de Charleroi a inauguré hier ses nouveaux locaux à Marcinelle. La structure desserre des denrées alimentaires et hygiéniques à plus de 50 associations et plus de 15 CPAS d’Hainaut oriental, de Chimay en passant par Soignies.

Lors de cette inauguration, la Banque Alimentaire de Charleroi a tenu à rappeler sa situation préoccupante. En effet, avec la hausse des prix de l’énergie et des denrées alimentaires, de plus en plus de personnes sont obligées de se tourner vers les banques alimentaires pour se nourrir. Selon une enquête de la Fédération Belge des Banques Alimentaires, le nombre de personnes ayant fait appel à une aide alimentaire a augmenté de 15%, lors des six premiers mois de 2022.