Face-à-face PS-N-VA à Jeudi en Prime : Thomas Dermine et Theo Francken ne sont pas sur la même longueur d’onde

A propos de la politique migratoire actuelle et les arrivées de demandeurs d’asile auxquelles la Belgique est pour le moment confronté, Theo Francken estime que "la porte est trop ouverte". "Ils doivent mener une politique de dissuasion, parce que pour l’instant on ne peut plus gérer la crise", estime celui qui a été au poste de secrétaire d’Etat à l’Asile et aux Migrations dans le gouvernement précédent. "A Bruxelles, il y a 150 enfants sans mère et sans père qui dorment dans la rue et devraient être dans un centre d’accueil pour réfugiés. Ils n’y sont pas", expose Theo Francken. "Avec les socialistes, on a dit qu’on allait mener une politique d’asile anti-Francken", note le député N-VA. "Combien d’enfants sans parents ont vécu dans les rues de Bruxelles sous mon mandat ? Zéro. Chez vous, 150 et ça se détériore tous les jours", lance-t-il à Thomas Dermine.

"On a une politique migratoire qui est différente", répond le socialiste Thomas Dermine. "La condition pour qu’on entre dans ce gouvernement était de dire, on va accompagner au mieux, mais il n’y aura pas d’enfants enfermés, ni de visites domiciliaires", explique Thomas Dermine qui reconnaît qu’il y a "une crise avec des flux très importants". Au sujet des enfants dans la rue, "en tant que papa, ça me préoccupe énormément, la situation de ces enfants, on doit avoir une approche cas par cas, surtout à l’approche de l’hiver. Je suis comme vous, je partage cette indignation", poursuit Thomas Dermine qui tient à mettre en avant "l’approche radicalement différente", de ce gouvernement et la "création de places d’accueil à une vitesse inégalée". "On a un flux qu’on doit pouvoir absorber dans les prochains jours", ajoute Thomas Dermine.