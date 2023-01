Face à face avec la Mort

Memento mori souviens-toi que tu vas mourir

Autour du chef-d'œuvre de van der Goes, l'exposition aborde différents sujets comme les adieux, le déroulement des obsèques, le sens de la vie, la spiritualité à travers plus de 70 pièces d’art des XIVe, XVe et XVIe siècles issues de la collection du musée et provenant de l’Europe entière. Bien sûr les peintures de Hans Memling (dans la collection permanente) mais aussi Petrus Christus, Jan Provoost, des sculptures, d'impressionnants livres d'heures et des objets de dévotion, dont un morceau du voile de la Vierge. En bonus, cinq artistes, dont Berlinde De Bruyckere et Anne Teresa De Keersmaeker, expliquent pourquoi l'œuvre de van Der Goes reste d'actualité pour eux. Lors de notre visite, les grands écrans vus à travers un voile retenaient assez peu le regard du public. La tendance actuelle d'ajouter un volet contemporain en regard d'une exposition patrimoniale relève souvent de l'intention plutôt que d'un réel dialogue.