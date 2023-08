"Façades": quand les apparences cachent un lourd secret

Juste après "Un monde plus grand", votre soirée cinéma se poursuit sur La Trois avec "Façades", un drame familial coproduit par la RTBF et signé par deux réalisatrices belges.

Après le succès des séries "Clan" et "Beau séjour", Kaat Beels et Nathalie Basteyns livrent avec "Façades" un regard à la fois percutant et nuancé sur le mensonge, et la portée qu’il peut avoir sur une famille.

À travers ce film, elles racontent en effet l’histoire d’Alex, une femme de 40 ans campée par la comédienne flamande Natali Broods, qui depuis des années ferme les yeux sur les nombreuses infidélités de son mari. Une situation loin d’être évidente, mais dont elle a fini par s’accommoder à la longue. Convaincue de son propre bonheur, ses certitudes sont toutefois remises en question lorsqu’elle revient vivre auprès de son père atteint de démence sénile, que sa mère vient tout juste de quitter. Alors qu’elle s’occupe de lui, elle en vient à se demander si elle ne devrait pas, comme sa mère, tirer un trait sur ce mariage qui ne la rend plus vraiment heureuse…