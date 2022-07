Fabrizio Romano, l'expert mercato, a encore frappé : "Ce gars est incroyable, même ma femme n’était pas au courant"

Le marché des transferts, aussi appelé mercato, a ouvert ses portes en juin dernier. Si en NBA, Adrian Wojnarowski est l’insider le plus influent, en football, Fabrizio Romano est assurément le GOAT de la discipline. Très au courant des mouvements du mercato, le Napolitain est souvent bien informé. Il lui arrive même de surprendre certains joueurs.

Ce mardi, Schalke 04, qui est remonté en Bundesliga seulement une saison après sa relégation en division 2, a annoncé l’arrivée de Maya Yoshida. Le défenseur japonais, libre de tout contrat, a signé un contrat d’un an avec une option de prolongation pour une saison. Evidemment, bien avant que le transfert ne soit officialisé par le club allemand, un certain Fabrizio Romano avait déjà annoncé la nouvelle sur Twitter. Plus encore, il a expliqué que le joueur de 33 ans avait refusé plusieurs offres dont celle de Trabzonspor, en Turquie.

Le Japonais, très surpris par ce détail, a réagi au Tweet de l'Italien. "Ce gars est incroyable… même ma femme n’était pas au courant à propos de Trabzonspor". On vous l’avait dit, Fabrizio Romano est le GOAT de la discipline.