Fabrizio Cassol et Akram Ben Romdhane, une explosion d’humanité, de traditions, d’art et de dialogues.

Transmission est sous le signe de la découverte cette semaine, avec deux musiciens, l’un oudiste et violoniste, l’autre saxophonistes jazz et tous les deux compositeurs, entre autres talents. Musiciens d’une curiosité étourdissante, mêlant excellence et humanisme, créant une musique pétrie d’influences et de traditions, transcendant les époques et les styles vers un genre universel, voire cosmique : Fabrizio Cassol rencontre Akram Ben Romdhane.

Fabrizio Cassol, saxophoniste de Jazz belge, dit "oui" à l’invitation d’Akram Ben Romdhane car la connexion est évidente : il l’avait repéré bien avant le début de leur projet commun, une collaboration sur le prochain album d’Aleph quintet.

Saxophoniste de Jazz, Fabrizio Cassol étudie au conservatoire de Liège son instrument, mais aussi l’improvisation, la musique de chambre et la composition. Une curiosité musicale mais aussi ethnique et humaine guide sa carrière : il part à la rencontre de la tribu pygmée Aka, qui débouchera sur le groupe Aka Moon Trio. Il compose également pour la danse et le théâtre avec la compagnie Rosas et Anne Teresa De Keersmaeker, la Comédie Française à Paris, Luc Bondy ou encore Philippe Boesmans. Depuis septembre 2001, il utilise l'aulochrome, un double saxophone soprano, un instrument créé par François Louis. Il a présenté l'instrument au public à Paris en octobre 2002. En juillet 2014, au Festival d'Avignon, est présenté Coup Fatal, du chorégraphe belge Alain Platel, mis en musique Fabrizio Cassol et Rodriguez Vangama, célèbre guitariste congolais.

Akram Ben Romdhane aussi est nourri d’ailleurs. La danse, les percussions, la voix, se rassemblent dans ses souvenirs d’enfance en Tunisie. Le oud, ça a été son canalisateur d’énergie, son confident, et on écoute Le parfum de Gitane, de Anouar Brahem… dont la musique l’a accompagné très jeune… Akram se passionne aussi pour le violon oriental à Tunis. Aux Rencontres d’Aix, il prend conscience de la difficulté et la discipline qu’exige le violon occidental, et il obtient une bourse du Président tunisien pour venir l’étudier en Europe. Il travaille avec de grands noms tels qu’Alexis Galperine, Anna Haas, David Alberman ou Dong-Suk Kang. Il voue dès lors une passion pour la musique classique, et poursuit un doctorat spécialisé dans la pratique violonistique au 17e 18e siècle, à la Sorbonne

C’est à Aix aussi qu’il découvre l’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée, Médinéa, dont Fabrizio Cassol est l’initiateur, et où ils se rencontrent pour la première fois. Akram admire la façon dont Fabrizio mène son projet : il a une idée précise d’où il veut mener l’ensemble, une magnifique organisation et une capacité d’écouter toutes les lignes d’instruments les plus improbables. Lors de cette même résidence, il rencontre Sarah Thery, mezzo-soprano (et chroniqueuse à Musiq3) avec qui il créé l’Ensemble Tempus. Ensuite, Akram multiplie les projets d’envergure, toujours marqués par sa curiosité, sa multidisciplinarité, et son humanisme. Il est membre du Quatuor Cadence, du Quatuor Tenbin, oudiste au sein des groupes Saouta, Shams et Aleph.

Frabrizio Cassol nous parle de cet orchestre des jeunes de la Méditerranée, qu’il a fondé : un espace pour donner la parole, un espace démocratique voué aux rencontres à travers un processus de composition collective qui passe par l’oralité. "Tout est reconsidéré dans le collectif, un espace essentiel aujourd’hui." La transmission devient une explosion d’humanité, de traditions, d’art et de dialogues.

Ce 18 octobre à 20h30, au Festival des Libertés, retrouvez Aka Moon Trio en concert, qui fête cette année, et avec ses amis musiciens, ses 30 ans.

Le premier Album du Aleph Quintet sortira en Janvier 2023, sous le label Igloo Record, et avec la participation de Fabrizio Cassol