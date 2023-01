« Fabriquer un pain au levain est un excellent vecteur pour sensibiliser les enfants au bien manger »

" Le pain au levain, un jour j’en ai fait et ça m'a passionnée. Du coup j’ai décidé de me former à l’univers de la fermentation, de l’alimentation vivante…. Malheureusement, il n’y a pas de formation spécifique à la boulangerie au levain en Belgique, j’ai donc voyagé. De plus, je voulais contribuer à ce que les gens mangent mieux… Qu’ils mangent aussi plus de pain au levain parce que ça a un impact positif sur la santé, sur le bien-être et sur l'environnement. Au lieu d’ouvrir ma propre boulangerie, j’ai préféré créer des ateliers où je peux partager mes connaissances, sensibiliser les gens (débutants ou professionnels) et leur apprendre notamment à faire leur propre pain au levain ", explique Alice Crosby.

L’apprentissage se fait par petit groupe et s’adresse à tout public. Les ateliers sont généralement rythmés entre théorie et pratique. " L'important pour moi, c'est à la fois que les gens comprennent vraiment ce qu'est que le pain au levain – en quoi il se distingue du pain à la levure – qu’ils puissent également avoir une compréhension des principes de fermentation au levain. C’est aussi une mise en perspective de tout ce que ça apporte de positif pour la santé ou encore l'environnement " ajoute la boulangère.

Aux ateliers " Matières Premières ", enfants et/ou adultes découvrent ainsi l’apprentissage du pain afin d’être autonome ensuite chez eux dans sa confection. A côté des bons gestes et des bonnes techniques, Alice Crosby apprend également à entretenir, préparer et conserver son levain.

" J’ai souvent le retour que cet atelier est comme un rideau qui se lève pour eux sur des perspectives qu’ils n’avaient pas imaginées. Ils comprennent enfin pourquoi le pain au levain est vraiment meilleur pour la santé et que ce n’est pas très compliqué à faire ou que ça vaut le coup d’aller chez les artisans qui font ce super travail ".

A côté des ateliers pour adultes, Alice Crosby prend le temps de s’adresser aussi aux enfants et à leurs parents. " Je trouve que l'expérience vaut 1000 mots. Faire du bon pain ensemble et comprendre en quoi il est bon pour soi. Je trouve que c'est le meilleur moyen de sensibiliser les enfants à ce qu’est que bien manger ".

Plus d’infos : https://www.matierespremieres.be/