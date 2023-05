Fabrice Luchini réapprend à parler dans "Un homme pressé"

Côté musique, la BO d’Un homme pressé sonne comme celle d’un road-trip entre vieux copains. Outre les connus Claude François (Le mal aimé), Gérard Lenorman (Si tu ne me laisses pas tomber), Harry Nilsson (Everybody’s Talkin’) et Johnny Hallyday (J’ai oublié de vivre), le réalisateur a surtout fait appel à Balmorhea, un groupe américain de post-rock instrumental issu du Texas. Utilisant des instruments peu communs comme le banjo, le Cristal Baschet et le Thérémine, leur musique sonne comme une invitation au voyage et à l’aventure. Un "juste mélange improbable entre Philip Glass, Ry Cooder et Sufjan Stevens" pour reprendre les mots d’Hervé Mimran. Une bande originale enveloppante qui s'allie à merveille avec cette comédie douce-amère portée par l'excellent Luchini.

Un homme pressé, à voir sur La Une lundi 29 mai à 20h15 dans votre Séance VIP, et en replay sur Auvio pendant 30 jours.