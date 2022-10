Fabrice Eboué sur les planches du trocadéro à Liège

Demain soir, on va rigoler avec Fabrice Eboué ! On a l’impression que Fabrice Eboué est né avec le Jamel Comedy Club, en 2006 ; mais en vérité, ça faisait déjà plusieurs années qu’il se produisait dans des salles parisiennes respectables. En tout cas, depuis Jamel, il est devenu désirable partout, en télé comme au cinéma, et le voici avec déjà son 4e one-man-show !

" Adieu hier " est sa façon de s’avouer has-been - à moins que " aujourd’hui " ne soit pas très recommandable ! Vite : Eboué est à Liège ce vendredi.