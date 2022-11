Fabrice Eboué : "Pour moi, il n'y a rien de plus ringard que la télévision"

Fabrice Eboué est en tournée avec son spectacle "Adieu,hier". Il sera de passage en Belgique le 4 février prochain au Cirque Royal.

Au micro de David Barbet pour l'émission "Le 6-8" sur La Une, il revient sur les thèmes de son one man show :

"Tout est dans le titre, on joue sur la nostalgie. On parle de la période post-covid avec l'accélération de l'ère numérique. Toutes les personnes qui ont grandi sans téléphone, on est des vieux. Je me sens plus proche d'un homme de 90 ans en EHPAD mort depuis 2 ans que d'un jeune de 20 ans. J'oppose les deux générations avec les différences."

On connait Fabrice Eboué sur scène mais il a aussi fait de la télévision avec Marc-Olivier Fogiel. Il revient sur cette période : "Je faisais ça en direct et sans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je peux aller me pendre avec les gens qui commentent tout avec les réseaux sociaux. La télévision est faite pour les gens qui sont beaux. Pour moi, il n'y a rien de plus ringard que la télévision."

Fabrice Eboué est aussi réalisateur et acteur. On l'a connu grâce à son film "Case Départ", plus récemment il a sorti le film "Barbaque" qui a moins fonctionné. L'humoriste a un avis bien tranché sur le cinéma :

"Mes films ont de moins en moins fonctionné. Quand on fait 700 000 entrées, on est content. Il y a la concurrence des plateformes. Les gens veulent tout à la maison. C'est une vie en robe de chambre aujourd'hui. Au cinéma, il y a encore des films qui cartonnent mais ce sont des films à gros budget."

Fabrice Eboué sera au Cirque Royal le 4 février 2023.

