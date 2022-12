Fabrice Eboué est l’élève de Walid ce mercredi dans "Salut les Copions"

Fabrice Eboué sera l’invité de "Salut les Copions" pour nous présenter son dernier spectacle "Adieu hier".

Quel genre d’élève était-il à l’école ? Quelles étaient ses matières préférées ? Était-il souvent puni? Et surtout, va-t-il réussir sa mise en examen? Vous saurez tout et même le reste à partir de 16h sur La Première.

Deux thèmes d'exposés ce mercredi : "Comment travailler moins pour gagner plus? " et "Pourquoi faut-il dire adieu à hier ?"

La réponse (on n'a pas dit "scientifique") vous sera donnée par Raoul Reyers, Maxime Lampole et Gaetan Delferière, le tout sous la direction (plutôt à l'ouest) de Walid!