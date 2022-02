Fabrice Becker reproduit sa performance olympique de ballet à ski… 30 ans après son titre

Je vous parle d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. En 1992 les Jeux olympiques d’hiver se déroulent à Albertville. En ce temps-là, l’une des disciplines en vogue c’est le ballet à ski aussi appelé Acroski.

Présentée 4 ans plus tôt à Calgary, la discipline consistait, comme son nom l’indique, à réaliser, skis aux pieds, des acrobaties sur une musique de ballet en s’appuyant notamment sur les bâtons. En dépit d’une indéniable élégance et des compétences techniques pointues qu’il requiert, le ballet à ski ne dépassera pas son statut de sport de démonstration et n’intégrera jamais le programme officiel des JO d’hiver. Tantôt admirées, tantôt moquées, les images, elles, réapparaissent à chaque olympiade et cela a donné une idée à Fabrice Becker, double champion du monde de la spécialité. 30 ans après sa victoire aux JO d’Albertville, le Français a reproduit à l’identique la performance qui lui avait permis de décrocher l’or, vidéo à l’appui. Souplesse, précision, technique, malgré ses 50 balais Becker n’a manifestement rien perdu de ses qualités. Des vertus auxquelles il convient d’ajouter une bonne dose d’honnêteté et d’autodérision puisqu’il publie aussi en fin de clip le 'making of' de sa nouvelle performance.