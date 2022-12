Fabrice Alleman en toute simplicité

Le son de Chet Baker n’est pas très loin de ce nouvel album de Fabrice Alleman "Spirit One : Clarity". Bercé lorsqu’il était enfant par l’écoute des disques de Chet Baker par son papa, ce dernier est devenu une véritable source d’inspiration pour notre saxophoniste/clarinettiste/compositeur né à Mons, Fabrice Alleman.

Le musicien a débuté sa carrière en 1990. A la suite de quelques workshops décisifs, notamment avec le saxophoniste américain Tim Ries, il intègre la section jazz du Conservatoire de Bruxelles (Steve Houben, Jean-louis Rassinfosse, Richard Roussselet) et en 1992, il reçoit un premier prix en saxophone. La même année, il rejoint la Manhattan Shool of Music à New York, où il travaille avec Phil Woods, Toshiko Akiyoshi, Steve Salgle… Il joue dans différents groupes et styles (jazz, rock, funk, variétés…) et entre autres avec Adamo, William Sheller, Calvin Owens Blues Orchestra… Cependant ses préférences le portent vers le jazz, et il se produit avec les plus éminents jazzmen belges, Michel Herr, Steve Houben, Richard Rousselet, Bruno Castellucci, Jean Warland… Il enregistre son premier album en duo avec le guitariste Paolo Loveri en 1996 et vient de sortir dernier "Spirit One : Clarity".