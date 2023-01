Fabio Silva quitte Anderlecht et terminera la saison au PSV Eindhoven

Fabio Silva n’est plus un joueur d’Anderlecht. Prêté au RSCA pour une saison par le club anglais de Wolverhampton, l’attaquant portugais de 20 ans, insatisfait de sa situation actuelle, quitte le Parc Astrid six mois avant le terme de son contrat. Sous contrat jusqu’en 2026 avec Wolverhampton, qui était allé le chercher à Porto contre 40 millions d’euros il y a deux ans et demi, Fabio Silva a été loué par les Wolves jusqu’à la fin de la saison au PSV Eindhoven, ont indiqué le RSCA et le PSV mercredi.

L’aventure en mauve de Fabio Silva avait bien débuté, le Portugais trouvant le chemin des filets dès son premier match face à Ostende fin juillet. Il a au total inscrit 11 buts et donné 4 assists, la plupart en début de saison. La suite a été moins rose et Silva avait fini par être écarté du groupe pour les deux derniers matches du Sporting, face à Zulte Waregem et dimanche à Seraing. Il avait confirmé mardi son départ d’Anderlecht via les réseaux sociaux. Le PSV Eindhoven, le club de Yorbe Vertessen et Johan Bakayoko, est 3e du championnat néerlandais avec 35 points en 18 matches, 3 de moins que le leader Feyenoord.