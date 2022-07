Fabio Silva à Anderlecht, signature très probable dans les prochaines heures

Les Mauves sont très actifs dans ce mercato estival, on ne peut pas dire le contraire ! Et il semblerait qu’ils aient encore faim car la rumeur de l’arrivée du jeune portugais Fabio Silva est de plus en plus sérieuse.

Sebastiano Esposito, Abdulrazak Ishaq, Nilson Angulo et maintenant Fabio Silva ! La pépite de Wolverhampton aurait passé des tests médicaux ce lundi en Belgique selon un média proche du club anglais, Express and Star.

Celui qui fête ses 20 ans ce mardi serait en prêt, sans option d’achat, pour une seule saison et c’est Anderlecht qui se chargera du salaire. Au même moment, l’attaquant a prolongé son contrat d’une année chez les Wolves avec une année supplémentaire en option.

Après une période de matchs amicaux plutôt réussie et de laquelle les Mauves ont pu tirer des enseignements, Anderlecht et son nouveau coach venu en direct de l’Union, Felice Mazzu, commencent leur saison régulière ce dimanche face à Ostende avant de retrouver un club arménien ou estonien au troisième tour des qualifications de la Conference League au mois d’août.