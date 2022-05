Fabio Quartararo : "J’ai réalisé mon rêve l’année dernière avec ce titre et mon objectif est de continuer à gagner"

Si Fabio Quartararo est leader au championnat, le Français n’est tout de même pas rassuré au vu de la concurrence.

"Je n’imaginais pas les deux pilotes derrière moi être là (Espargaro et Bastianini), mais ce sont des pilotes rapides. Et avec les résultats que j’ai faits, je ne m’attendais pas non plus à être en tête du championnat. On verra le futur et on va essayer de faire les meilleurs résultats possible. Je suis content de ma place au championnat, mais je ne suis pas content de mes résultats, notamment au Qatar et à l’Argentine où j’aurais pu faire mieux."

Pour l’emporter une nouvelle fois, il faudra donc sortir son épingle du jeu. Mais de là à penser que c’est le championnat le plus compliqué depuis très longtemps, le Français botte en touche : "L’année passée aussi, c’était difficile. Le championnat se resserre d’année en année, mais pour le spectacle ce n’en est que plus beau. Après, cette année, dans le top 6-7, tout le monde peut se battre pour la victoire."