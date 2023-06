Fabio Jakobsen remporte la 2e étape du Tour de Belgique devant Mathieu van der Poel

Fabio Jakobsen a remporté la deuxième étape du Tour de Belgique 2023 reliant Merelbeke, dans la banlieue de Gand, à Knokke-Heist, sur une distance de 175 kilomètres, jeudi. Comme attendu, la victoire s’est jouée au sprint et à ce petit jeu, c’est le coureur de l’équipe Soudal Quick-Step qui s’est montré le plus fort. Le champion d'Europe s’est imposé devant Mathieu van der Poel et le Belge Jasper De Buyst (Lotto-Soudal).

Jakobsen, qui a empoché sa 4e victoire de la saison, a profité des chutes du grand favori Jasper Philipsen et de Caleb Ewan, longtemps resté au sol, à trois kilomètres de l’arrivée. Parfaitement lancé par le spécialiste Michael Morkov, le sprinteur néerlandais a devancé de justesse son compatriote "VDP", qui a joué sa carte en l’absence de Philipsen dans le final.

Le gagnant du jour fait coup double au général en s’emparant du maillot de leader de Philipsen.