Fabio Jakobsen remporte Kuurne-Bruxelles-Kuurne une roue devant Caleb Ewan

Un groupe dont la composition évolue régulièrement s’échappe rapidement dans la course.

À 85 kilomètres de l'arrivée, ce groupe est composé de six coureurs et possède autour d’une minute d’avance : Taco van der Hoorn, Luis Guillermo Mas Bonet, Luke Durbridge, Arjien Livyns, Julius van den Berg, Ben Healy. Ce dernier est lâché quelques kilomètres plus tard.

Le peloton s’allonge très fortement dans le Mont Saint Laurent à 80 kilomètres de l’arrivée. Des coureurs comme Pidcock, Narvaez attaquent. Cela risque de faire des dégâts alors que le peloton reste très étiré. Jordi Meeus, ancien champion de Belgique espoir, par exemple est lâché à ce moment-là.

Deux pelotons se créent, avec 25 secondes de différence entre les deux. DSM permet au second groupe de recoller sur le premier et on assiste à un regroupement avant d’affronter le Kruisberg. Le vent souffle et le peloton s’étire une nouvelle fois. Kasper Asgreen attaque et est contré. Il reste un peu plus de 68km. Alors que cela grimpe vite, Caleb Ewan reste toujours très bien placé depuis le début de la course, il est l’un des hommes à garder à l’œil ce dimanche.

Les échappés sont repris, et un autre groupe avec certains d’entre eux se constitue autour de 60 kilomètres de l’arrivée après le Hotondberg. S’y trouvent Benoot, Pidcock, Kung, Trentin, Livyns, Laporte, Asgreen, Van Hooydonck… Une petite vingtaine de coureurs sont à l’avant. Les grosses difficultés sont désormais derrière les coureurs. Derrière, le peloton tente de s’organiser pour ne pas laisser les échappés creuser l’écart, C’est Israël Start Up Nation qui prend les choses en mains. À un peu plus de cinquante kilomètres de l’arrivée, il y a cinquante secondes d’avance pour les hommes de tête.

Ivan Garcia Cortina, présent dans le groupe de tête tente une attaque à 36 kilomètres de la ligne d’arrivée. Cela crée une petite cassure dans ce groupe qui n’avait plus qu’une petite vingtaine de secondes d’avance.

Les équipiers de presque tous les sprinteurs, à l'exception de ceux de Jakobsen, travaillent beaucoup et les efforts se compteront peut-être en fin de course.

Benoot, Pidcock, Durbridge sont piégés et repris. Douze hommes se regroupent désormais en tête.

À une trentaine de kilomètres de l’arrivée, au tour d’Asgreen d’attaquer, Trentin relaie. Garcia Cortina prend un gros coup avant de finir par rentrer.

À seize kilomètres de l’arrivée, les échappés sont repris petit à petit. Il reste trois hommes devant. Mais ils ne devraient pas parvenir à conserver leurs quelques secondes d’avance bien longtemps.

Jakobsen est placé idéalement avec ses coéquipiers qui n’ont pas travaillé jusque-là.

Il reste encore treize secondes d’avances aux trois hommes de tête, toujours en ligne de mire à huit kilomètres. Taco van der Hoorn aura donc fait toute la course, ou presque, à l’avant. Ils ont été repris dans le dernier kilomètre.

Dans le sprint final, cela se joue entre Caleb Ewan et Fabio Jakobsen. C’est ce dernier qui lève les bras sur la ligne d'arrivée, alors que certains se demandent si ce n’est pas l’Australien qui a franchi la ligne en premier. Mais la photo finish montre que le Néerlandais est bien le vainqueur du jour, avec une belle roue d’avance. Une jolie victoire, intelligente et sans forcer pour Jakobsen et son équipe.