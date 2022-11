Fabienne Carat a dû faire face à une difficulté concernant sa fille

En légende de la photo, on peut lire ce texte écrit par la comédienne : "Mon ange tu as 11 mois aujourd’hui… tu marches presque, tu ris aux éclats, on entend des sons, des bouts de phrases… incroyable… tu comprends tout, tu as déjà le sens de l’humour, tant de gentillesse, de grâce, de gratitude et de charme… mon amour infini, inconditionnel, viscéral".

Fabienne Carat ne l’a jamais caché, elle doit élever sa fille sans le papa. En effet, le père de Céleste n’a pas souhaité reconnaitre l’enfant.

Dans l’émission Touche pas à mon poste, la comédienne a exprimé sa difficulté d’avoir eu à cocher père inconnu sur la fiche de renseignements de sa fille : "J’ai voulu mettre en lumière cette impasse administrative où, quand le papa n’est pas prêt à déclarer son enfant, il faut cocher inconnu. Le géniteur n’est pas prêt à reconnaître mon enfant donc j’ai dû cocher la case 'père inconnu' plusieurs fois. Je trouve ça très cruel et très dur. Pour moi déjà qui suis la maman, ma fille ne comprend pas encore, mais je trouve ça dur. Il n’y a pas d’alternative. Moi, je sais qui c’est le papa et je trouve ça bizarre qu’il n’y ait pas autre chose. On trouvera peut-être une solution mais l’administration n’y a pas encore pensé."

Ce message va peut-être faire bouger les choses concernant ce problème administratif.