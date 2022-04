Fabian Ordoñez, le papa de Bigflo et Oli, lance sa carrière en solo

L’exilé sud-américain vit depuis toujours une guitare à la main comme le montrent les photos de famille, et il a entraîné ses fils Olivio et Florent dans son sillage.

Installé à Toulouse en 1988 après quelques années à Marseille, il se marie deux ans plus tard avec celle qui deviendra la mère de ses enfants, Patricia, d’origine algérienne. Puis il monte le Barrio Latino, un bar salsa qui était à l’époque une référence dans le Sud-Ouest.

La petite scène accueille le Cubain Compay Segundo du Buena Vista Social Club, avant son heure de gloire. Bigflo et Oli s’y emparent des instruments, s’amusent à chanter alors qu’ils n’ont pas 10 ans.

Depuis cette époque, l’Argentin à la frêle silhouette, coiffé d’un béret à la Che Guevara pour dissimuler une chevelure "pas très abondante", vit comme un oiseau de nuit.

Il se lève "vers midi", travaille "jusque très tard", mais interrompt toute activité pour regarder un match de la sélection argentine de football, de Boca Juniors ou de l’Olympique de Marseille, avec son chat Gato sur les genoux.

"Comme il avait un travail nocturne, il s’occupait des enfants dans la journée, leur faisait à manger, les amenait au conservatoire", se souvient Alejandro Riquelme, guitariste chilien et ami de trente ans, qui l’accompagne sur toutes les scènes, des petites salles toulousaines où ils se produisent bénévolement, à l’immense La Défense Arena.

Si les garçons se branchaient sur la radio Skyrock dès qu’ils montaient dans la voiture, ils ont baigné dans la musique latino toute leur enfance. Et le lien reste très fort entre les rappeurs et Fabian Ordoñez.

"Ce sera toujours mon père et je reste son gamin. Et quand j’en aurai un, je lui parlerai du mien". Il est de 'ceux qui disent 'je t’aime' sans même parler", confient Bigflo et Oli dans leur chanson "Papa".