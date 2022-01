Fabian Le Castel souhaite une retraite festive à Patrick Sébastien

Patrick Sébastien a annoncé qu’il tirait un trait définitif sur l’animation télé, dégouté par ce qu’était devenu ce milieu.

Ouais ouais ce n’est pas génial, ce n’est pas que de l’amour, ouais, on ne peut plus faire ce qu’on veut. On trouve que c’est dépassé de passer des numéros de pétomanes mentalises mais on laisse Zemmour faire de la merde dans toutes les émissions, c’est incroyable !

Et vous avez des projets ?

Ouais, je me tâte encore mais pourquoi pas ouvrir un restaurant : un concept unique avec un serveur qui annonce les plats du jours en rotant, un mentaliste qui devine ce que vous allez commander. On fera des animations, j’ai un gars terrible pour les distraire : un sosie de Mike Brant équilibriste, ça étonne toujours ça ou encore des serveuses russes seins nus qui redresseraient les tables en chantant : "Et on fait tourner les soviets" ! C’est génial !

Je ne suis pas certain du succès, il faudrait peut-être chercher autre chose…

Ah ouais, tu crois ? Et une boite de partouze, ça pourrait être bien ? J’accueillerais les clients en chanson pour les détendre, j’ai déjà les refrains :

Si t’as un p’tit bout en mousse

Sous ta panse, un asticot flemmard

Je tout c’qu’il faut pour que ça pousse

J’t’offre un p’tit Viagra ce soir !

Ahah c’est génial, c’est que de l’amour.

Oui, ça va on a saisi le message !

Et, c’est pour la déconne hein ! J’en ai une autre.

Ah qu’est-ce qu’on est collé, en entrant dans cette boite

Prête-moi ta copine, prête-moi ta copine

Ah qu’est-ce qu’on est collé, en entrant dans cette boite

Faut pas être hésitant parce qu’y pas que toi qui te tâte

On va le laisser dans son délire et inviter des artistes que Patrick Sébastien a lancé et popularisé comme Shirley et Dino.

Ah ben Patrick, te voilà à la retraite alors ! Je t’assure qu’on s’y fait !

Ah bon, pourquoi ? On est à la retraite nous ?

Ouais, ce n’est pas vraiment nous qui l’avons choisi mais bon, quand on n’a plus de travail à notre âge, ça s’appelle la retraite. En tous cas, toi Dino, tu t’y es fait à cette vie pépère ! C’est un plaisir pour toi de passer tes journées à ne rien faire au fond de ton divan !

Ouais t’exagères, j’ai encore réparé le robinet de la douche hier !

Ben ça faisait quand même trois ans que je te le demandais hein ! Faut dire que là, t’avais plus trop le choix, tous les autres sont cassés aussi ! Fallait bien au moins en réparer un !

Ouais et puis, tu m’as quand même fait sentir qu’il était temps.

C’est surtout toi qui sentais pour le coup ! L’autre hein, il fait le malin mais il a réparé la tuyauterie parce qu’il ne supportait plus les odeurs de ses propres fuites !

On va les laisser gérer leurs histoires de couple et on reçoit Jeff Panacloc et Jean-Marc eux aussi lancé par Patrick Sébastien.

Salut les trouducs ! Hééé, Jeff il peut le remercier mais moi beaucoup moins hein depuis que l’autre partouzeur, sosie du professeur Raoult l’a invité dans "Le plus grand cabaret du monde" ; je t’assure que je regrette que Jamel ne soit pas ventriloque, je l’aurais moins souvent dans le cul hein ! Non mais c’est vrai oui ça, ça te plait, depuis qu’il a du succès l’autre, il n’arrête pas de mettre ses mains partout sans me demander mon autorisation. Je vous jure, à un moment, je croyais que j’étais dans le bureau de Patrick Poivre D’Arvor ou en soirée avec Ary Abittan !

Et enfin, Dany Boon qui a aussi été lancé et produit par Patrick Sébastien.

Ah ouais, je me souviens hein ! Il m’a dit qu’un gars qui pouvait faire rire avec un Kway, il n’aurait pas de problèmes pour se mettre le public en poche. Je me souviens lui avoir demandé si on pouvait réussir avec une voix nasillarde : il m’a mis tout de suite en confiance en me disant que Carla Bruni avait bien décidé de se lancer dans la chanson ! Et puis, j’avais peur parce que je venais du ch’nord hein… Mais y m’a dit que pour réussir dans le monde du spectacle il fallait coucher… Mais aussi que c’était une grande famille !! Ah bah chez nous on a déjà l’habitude hein.