Fabian Le Castel s’intéresse aux interrogations qui entourent l’attribution de la Coupe du Monde au Qatar

Le magazine Investigations aborde les interrogations qui entourent les votes attribuant la Coupe du Monde au Qatar. Fabian le Castel a mené l’enquête et à découvert que Nicolas Sarkozy était impliqué.

Nicolas Sarkozy aurait touché des dessous-de-table, il tient à préciser que "quand on m’en offre, c’est juste parce que c’est à ma hauteur : rien d’autre. Et honnêtement, si j’avais voulu acheter une voix, je l’aurais offerte à Carla plutôt qu’au Qatar."

Selon l’enquête l’ancien Président français aurait influencé le vote de Michel Platini en échange de l’achat de Rafale et du PSG. Nicolas Sarkozy se défend "en tout cas, on m’accuse d’avoir offert une Coupe du Monde à un pays, on ne peut pas m’accuser d’avoir réussi à offrir une Coupe d’Europe au PSG, c’est déjà ça. Bon, c’est vrai que le club était un peu dans le rouge et qu’il fallait le sauver et aujourd’hui, on a Mbappe. Il y a dix ans, c’était une affaire de gros sous, aujourd’hui, ils ont affaire à un gros cou."

François Hollande a aussi des révélations à faire, il encourage Nicolas Sarkozy à assumer ses erreurs. François Hollande aurait utilisé son aura pour influencer certaines organisations. "J’ai pu profiter de mon influence pour l’organisation du championnat interrégional de tir aux clays de Melun. J’avoue, je n’en suis pas fier mais le pouvoir ça grise, on se sent tout-puissant et j’avais quelques copains chasseurs qui m’ont demandé de l’aide, je n’ai pas pu résister… Je suis faible."