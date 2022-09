Fabian Le Castel l'invité du 8/9 présente son nouveau projet : Le Hurlu Comedy Club

Fabien Le Castel était l’invité du 8/9 , il est venu y présenter son nouveau " temple " dédié à l’humour, " Le Hurlu Comédie Club ".

Le Hurlu Comedy Club est un café-théâtre un peu à la Parisienne dédié aux humoristes à Mouscron. Les prix y sont abordables : 15€ pour un spectacle et il est possible d’acheter un abonnement qui permet de voir 25 spectacles avec un florilège d’artistes comme Kody, Nicolas Lacroix, Martin Charlier, Pablo Andres et bien d’autres. Le Hurlu Comédie Club ne boude pas la nourriture et propose une petite restauration lorsque vous achetez votre ticket. Vous pouvez également commander une planche de charcuterie ou de fromage sur réservation.

Le Hurlu Comedy Club ouvrira ses portes ce week-end, le 30 septembre. Pour fêter ça, BJ Scott et Julie Compagnon fouleront la scène le dimanche !