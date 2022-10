Fabian Le Castel imagine les prochains repas des politiciens dans un monde où le coût de l’énergie ne cesse d’augmenter

La Fédération Horeca de Wallonie lance l’action "No light Friday" le 28 octobre. Une action durant laquelle cette fédération demande aux propriétaires d’établissements Horeca d’éteindre les lumières pendant 300 secondes pour alerter sur l’avenir de 300.000 indépendants et travailleurs en Belgique. Dans Le Cactus du 8/9, Fabian Le Castel revient sur cette action.

Aujourd’hui ce n’est pas l’humoriste ou l’imitateur qui commence cette chronique, c’est le nouveau tenancier de café-théâtre. Il y a un mois avant d’ouvrir son Hurlus-Comedy-Club, Fabian Le Castel a évalué le prix de l’électricité, en étant "large". Hier, il a fait le calcul de sa consommation et le coût de cette dernière. "Waouw j’ai eu l’impression d’être Jean-Marc et que Luminus était Jeff Panacloc s’amusant avec son bras bien installé dans mon fondement" explique l’humoriste. Et pourtant, Fabian ne fait que proposer des spectacles sous des projecteurs, "mais je me sens comme eux, je crie à LED" rajoute l’humoriste.

Pour réagir à cette hausse des prix de l’énergie, la fédération Horeca de Wallonie appelle les restaurateurs à éteindre leurs lumières pendant 5 minutes soit 300 secondes, vendredi à 20h30. Une action certes, symbolique, mais qui permettra peut-être de montrer que si les restaurants ferment tous, les fournisseurs d’énergies auront un gros manque à gagner.

L’avantage de cette action qui aura lieu dans les restaurants, c’est que contrairement aux boulangeries, les restaurants sont fréquentés principalement par des politiciens. Pour Fabian, "peut-être qu’ils bougeront quand ils seront au pied du mur".