L’occasion était trop belle que pour ne pas la saisir : Fabian Le Castel s’est offert un medley de trois chansons incontournables de la culture musicale française sur la scène mythique de Forest National. Parmi celles-ci, on retrouve "J’la croise tous les matins" et "Allumez le feu" de Johnny Hallyday, et "Sur ma vie" de Charles Aznavour.

En plus de ces deux artistes, Fabian va imiter d’autres grandes voix. Saurez-vous les reconnaître ? Le public, lui, a en tout cas été hypnotisé par son incroyable performance !